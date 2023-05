Mentre infuriano ancora le battaglie nel Donetsk per la conquista delle città di Bakhmut e Maryinka, l’Ucraina nella notte ha lanciato un nuovo attacco in Crimea con dieci droni.

Lo ha dichiarato - secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti - il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, sul proprio canale Telegram. «Di notte, le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica - si legge - hanno respinto un altro attacco a Sebastopoli. Un Uav ha perso il controllo ed è caduto in una zona boscata, il relitto è stato trovato dai dipendenti del Ministero degli affari interni e del Ministero della Emergenze. Nessuna struttura in città è stata danneggiata».

Torna a salire intanto l’allarme intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: «La situazione sta diventando sempre più imprevedibile e pericolosa, sono estremamente preoccupato per il reali rischi per la sicurezza nucleare», ha detto il direttore generale dell’Aiea Rafael Gross.

«Dobbiamo agire ora - ha dichiarato sul sito dell'agenzia - per prevenire la minaccia di un grave incidente nucleare e le relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente. Questo grande impianto nucleare deve essere protetto. Continuerò a sollecitare tutte le parti a impegnarsi a raggiungere questo obiettivo vitale e l'Aiea continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a garantire la sicurezza nucleare».

