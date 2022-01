Resta alta la tensione al confine tra Ucraina e Russia, dove proseguono i movimenti e il dispiegamento di truppe da parte di Mosca, nonostante gli appelli di Nato e Unione Europea, che hanno anche più volte minacciato il Cremlino di pesanti conseguenze e sanzioni in caso di attacco ai territori di Kiev.

Sulla situazione è di nuovo intervenuto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, attraverso un messaggio su Twitter, dove si legge: "La Russia deve continuare con l'impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell'Ucraina e nei territori temporaneamente occupati".

Intanto, l’evolversi della situazione viene costantemente monitorato, sia in Europa che negli Stati Uniti.

E proprio negli Usa la crisi ucraina è anche tema di scontro politico. A impugnarla è l’ex presidente Donald Trump, che in un comizio in Texas, il primo del 2022, ha attaccato l’amministrazione Biden proprio per le modalità con cui sta affrontando l’escalation di tensione in Europa Orientale.

"Con la debolezza e l'incompetenza di Biden – ha detto l’ex numero uno di Washington - il rischio è quello di una terza guerra mondiale".

