Settimo giorno di guerra in Ucraina, con le delegazioni inviate da Zelensky e Putin che potrebbero reincontrarsi per la seconda giornata di colloqui con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro nella crisi.

Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese e già pesantemente colpita ieri dai bombardamenti, sono arrivati i paracadutisti dell'esercito russo. I soldati avrebbero attaccato un ospedale, mentre per le strade si registrano gli ennesimi scontri a fuoco.

Poco prima un missile aveva centrato invece un condominio a Zhytomyr, un centinaio di chilometri ad ovest di Kiev. L'ordigno si è schiantato non lontano dall'ospedale locale.

Biden annuncia la chiusura dello spazio aereo ai voli russi. E Lavrov evoca lo spettro della guerra nucleare.

LE NOTIZIE IN DIRETTA:

Ore 14.55 – Almeno 4 morti nel nuovo attacco a Kharkiv

Almeno quattro persone sono morte e 9 sono rimaste ferite dopo il recente attacco a Kharkiv. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini citati dal Guardian.

Ore 14.35 – Oltre 2mila civili uccisi

Le autorità ucraine hanno reso noto che oltre 2.000 civili sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa. "Bambini, donne e forze di difesa perdono la vita ogni ora", si legge in un comunicato diffuso dai servizi di emergenza ucraini e rilanciato dai media internazionali. Nel comunicato si aggiunge che "durante i sette giorni di guerra, la Russia ha distrutto centinaia di snodi di trasporto, edifici residenziali, ospedali e asili". Mentre i soccorritori hanno spento più di 400 incendi scoppiati dopo i bombardamenti russi in tutto il paese ed hanno disinnescato 416 esplosivi.

Ore 14.20 – Nuovi missili su Kharkiv

"I missili russi hanno di nuovo colpito il centro di Kharkiv". Lo rendono noto media ucraini e internazionali, citando il servizio statale di emergenza dell'Ucraina secondo cui l'attacco ha danneggiato il palazzo del consiglio municipale, il Palazzo del Lavoro e altri edifici.

Ore 14.15 – Oggi nuovi colloqui con le stesse delegazioni

Al secondo round di colloqui tra Russia e Ucraina in programma oggi "le delegazioni avranno la stessa composizione". Lo ha detto un consigliere della presidenza ucraina alla Cnn, confermando l'incontro. "Ora è ufficiale, il secondo round dei colloqui tra l'Ucraina e l'occupante si terrà oggi".

Ore 14.05 – Portato in salvo ballerino italiano bloccato a Kiev

Il ballerino italiano Giordano Signorile, rimasto bloccato a Kiev, è stato portato in salvo in seguito a un'operazione della nostra intelligence portata avanti in collaborazione con l'Unità di crisi della Farnesina.

Ore 13.55 – Mosca: “Rischi di scontri con la Nato”

Non si possono escludere "rischi di scontro" con la Nato. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. Lo riferisce la Tass. Secondo Grushko non si può escludere una escalation di "incidenti" tra Russia e Alleanza Atlantica.

Ore 13.38 – Nyt: “2mila vittime tra i russi”

Gli Stati Uniti stimano che i morti russi nell'invasione Ucraina siano circa 2.000. Lo riportail New York Times citando alcune fonti, secondo le quali non è possibile calcolare esattamente le vittime del conflitto.

Ore 13.30 – Vietato esportare euro in Russia

Nel nuovo pacchetto di sanzioni adottato dall'Ue - che comprende l'esclusione da Swift di sette banche russe - c'è anche il divieto di esportare euro in Russia. La misura, pubblicata in Gazzetta europea dopo l'ok finale del Consiglio Ue, prevede il divieto "di vendere, trasferire, fornire o esportare euro a qualsiasi persona giuridica o fisica in Russia, inclusi governo e banca centrale o comunque per il loro utilizzo in Russia".

Ore 12.50 – Ue: “Da oggi 7 banche russe fuori dal sistema Swift”

La Commissione europea conferma l'esclusione dal sistema Swift di 7 banche russe a partire da oggi. Si tratta di: Vtb Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e Veb.rf. Escluse dall'elenco, invece, Gazprombank, principale vettore con cui viene pagato il gas russo, e il principale istituto statale Sberbank.

Ore 12.40 – Kiev: “Secondo round colloqui si terrà oggi”

Il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina si terrà nella tarda giornata di oggi. Lo ha detto il consigliere capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

Ore 11.48 – A Kharkiv è stata colpita anche l'Università

I massicci bombardamenti di stamattina a Kharkiv, nell'Ucraina orientale, hanno colpito edifici della polizia, dei servizi di sicurezza e anche l'Università nazionale Karazin. Il sindaco riferisce che finora si sono registrate 21 vittime dall'inizio dei bombardamenti russi.

Ore 11.10 – Lavrov: “La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare”

“La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare”: è la minaccia lanciata dal ministro degli Esteri russo. “Un terzo conflitto mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante", ha avvertito Lavrov in un'intervista ad Al Jazeera citata dalla Tass.

Ore 10.50 – L’ex presidente ucraino Yanukovich a Minsk: “Mosca lo vuole presidente”

L'ex presidente ucraino Viktor Yanukovich è a Minsk, capitale della Bielorussia. Lo scrive su Twitter Kyiv Post, aggiungendo che il Cremlino vuole farlo presidente dell'Ucraina. Il tweet è accompagnato da una foto di Yanukovich sorridente insieme al presidente russo Putin. Yanukovich è stato presidente dell'Ucraina dal 2010 al 2014. Il suo governo venne rovesciato a seguito di un'ondata di proteste popolari.

Ore 10 – Von der Leyen: “Chi fugge dalle bombe di Putin è benvenuto”

"L'Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Offriremo protezione a chi cerca riparo e aiuteremo chi cerca un modo sicuro per tornare a casa". Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, presentando la proposta di Bruxelles per sostenere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Ore 9.14 – Zelensky: “La Russia vuole cancellare l'Ucraina”

I russi con la loro invasione stanno cercando di "cancellare l'Ucraina, il Paese, la sua storia", ha detto in un discorso in diretta tv il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo il quale "per molta gente in Russia la nostra Kiev è completamente straniera. Loro non sanno nulla della nostra capitale. Ma hanno ricevuto l'ordine di cancellare la nostra storia. Di cancellare il nostro Paese”. Nello stesso discorso, Zelensky ha anche fatto appello agli ebrei del mondo perché "non restino in silenzio".

Ore 8.19 – Mosca: “Abbiamo conquistato la città di Kherson”

I militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Ma il sindaco della città su Facebook ha dichiarato: "Siamo ancora ucraini. Siamo saldi".

Ore 8.10 – 450mila persone entrate finora in Polonia

Più di 450mila persone sono finora entrate in Polonia dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa. Lo ha detto il vice ministro dell'interno polacco, Pawel Szefernaker, aggiungendo che gli ingressi sono leggermente calati ieri a 98mila dal numero record di oltre 100mila registrato lunedì.

Ore 7.15 – Nazioni Unite: “136 i civili morti finora”

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. Tra le vittime ci sarebbero anche 13 bambini. Per un portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più.

