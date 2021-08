Il leader dei talebani Amir Khan Muttaqi è a Kabul per negoziare, con altri esponenti politici tra cui l'ex capo del consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, e l'ex presidente Hamid Karzai la formazione di un nuovo governo.

E mentre prosegue il fuggi fuggi generale, con la ricerca casa per casa di chi ha collaborato con gli stranieri, i talebani hanno annunciato un'amnistia generale per tutti i funzionari statali, invitandoli a tornare al lavoro. "È stata dichiarata un'amnistia generale per tutti (...), quindi dovreste riprendere il vostro stile di vita con piena fiducia", hanno affermato i talebani in una nota.

Ora il tema da affrontare in Europa è però quello dei rifugiati, perché come nelle parole del commissario europeo Paolo Lentiloni l'epilogo in Afghanistan "è stato disastroso. Ma non era scritto che dovesse essere così. La missione era certo controversa, ma non può essere dimenticato che era nata in risposta all'11 Settembre con il proposito di sconfiggere Al Qaeda. Chiaro che, abbattuta Al Qaeda ed eliminato Bin Laden, sono affiorati alcuni aspetti controversi della missione e delle sue crescenti difficoltà".

La speranza è che l’epilogo, forse il più disastroso per una missione Nato, induca ora a un'accelerazione nella costruzione del ruolo geopolitico dell'Europa.

Intanto gli Stati Uniti hanno già annunciato l’arrivo di circa 3000 soldati americani sul terreno a Kabul.

