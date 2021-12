Toccante viaggio a ritroso nei ricordi più dolorosi per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che insieme alla first lady Jill e all'intera famiglia ha fatto visita alla tomba della prima moglie Neilla e della figlia Naomi Christine, morte esattamente 49 anni fa in un incidente automobilistico. La donna aveva 30 anni, la bimba solo 13 mesi.

La tragedia avvenne nel dicembre 1972, durante il tragitto per andare a comprare l’albero di Natale che avrebbe dovuto addobbare la residenza dell’allora senatore del Delaware, fresco d’elezione.

Nello stesso incidente i figli maggiori del futuro presidente Usa, Beau e Hunter, allora di 4 e 3 anni, rimasero gravemente feriti.

Biden li crebbe da solo per cinque anni. Poi nel 1977 le seconde nozze con Jill Jacobs, da cui il numero uno della Casa Bianca ha avuto un’altra figlia, Ashley, nata nel 1981.

L’incidente in cui persero la vita Neilla e Naomi Christine non è l’unica tragedia che ha segnato la vita del leader di Washington.

Nel 2015 il figlio primogenito Beau, scampato all’incidente del 1972, è morto all’età di 46 anni a causa di un tumore al cervello, scoperto mentre era impegnato nella campagna elettorale per diventare governatore del Delaware, quando invece il padre Joe ricopriva la carica di vice dell’allora presidente Barack Obama.

