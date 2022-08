Il presidente americano Joe Biden è risultato negativo al coronavirus in un primo test ma resta in isolamento in attesa di un secondo tampone. La notizia è stata data dal suo medico, Kevin O’Connor.

“Il presidente continua a sentirsi molto bene – ha spiegato -. Questa mattina il suo test è risultato negativo. Per precauzione il presidente continuerà il suo stretto isolamento in attesa di un secondo test negativo”.

Biden era positivo dal 30 luglio e prima ancora aveva avuto il Covid fino al 27 luglio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata