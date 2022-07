Joe Biden ha di nuovo il Covid.

Dopo appena tre giorni dalla negativizzazione, il presidente americano è risultato di nuovo positivo, dopo un test effettuato qualche ora fa.

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il numero uno di Washington non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato.

"Ragazzi, oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Accade a qualcuno. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in pista", ha scritto il presidente su Twitter dopo l'annuncio ufficiale del suo staff.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata