Una 47enne italiana è stata trovata morta nel ristorante in cui lavorava nella città di Lussemburgo, quartiere di Kirchberg.

Sonia Di Pinto, 47enne originaria di Petacciato, in Molise, sarebbe stata uccisa nel corso di una rapina. Dai primi rilievi la donna, che era nel seminterrato, è stata colpita alla testa ma l’autopsia disposta dalla magistratura chiarirà le cause del decesso.

“Mi hanno strappato l’anima”, ha scritto il suo compagno su Facebook, mentre la famiglia – ricevuta la drammatica notizia ieri mattina, al rientro dalla messa di Pasqua – è partita immediatamente per il Lussemburgo.

"Non me l'hanno fatta vedere, mi hanno solo detto che un gran colpo le ha fracassato il cranio – ha aggiunto il compagno, i due si sarebbero dovuti sposare il 14 maggio –. Penso a una rapina, non credo sia stato premeditato. Era una persona tranquilla. Faceva il suo lavoro e lo faceva bene".

La 47enne aveva lasciato Petacciato qualche anno fa per motivi di lavoro e tutti in paese la conoscevano anche per il suo impegno nella Protezione civile locale.

