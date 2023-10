L’esercito di Israele pronto a lanciare l’offensiva di terra nella Striscia (TUTTI GLI ARTICOLI SUL CONFLITTO).

«Entreremo a Gaza. Inizieremo una missione operativa e professionale per distruggere gli agenti di Hamas, le infrastrutture di Hamas, e terremo in mente anche le immagini, le scene e i caduti dello Shabbat di due settimane fa», ha detto il capo di stato maggiore dell'esercito Herzi Halevi riferendosi all'attacco di sabato 7 ottobre che ha rinfocolato il conflitto tra lo Stato ebraico e i miliziani islamisti palestinesi.

Intanto, mentre il valico di Rafah fra Egitto e Gaza è stato aperto (e poi richiuso) per far transitare gli aiuti umanitari, resta centrale la questione degli ostaggi in mano ad Hamas all’interno della Striscia.

Da più parti se ne chiede la liberazione, ma la stessa Hamas, pur aprendo alle trattative, ha posto come condizione la fine dei raid dello Stato ebraico.

(Unioneonline/l.f.)

