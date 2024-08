Una persona è morta, altre due sono ritenute disperse e una quarta è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravi in seguito al crollo, ieri pomeriggio, di una caverna di ghiaccio nel sud-est dell'Islanda mentre un gruppo di 25 turisti si trovava al suo interno.

Non si conoscono ancora le nazionalità della vittima, dei dispersi e del ferito.

Gli altri componenti del gruppo sono rimasti illesi e hanno ricevuto supporto psicologico.

I soccorritori non hanno avuto contatto con i due turisti dispersi ma affermano di avere un'idea abbastanza precisa di dove si possano trovare.

Alle operazioni di soccorso partecipano circa 200 persone.

La polizia indaga sulle cause dell'incidente.

