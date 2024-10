L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro Israele. Una pioggia di missili è caduta su Tel Aviv, nella prima ondata se ne contano 102 secondo Ynet, e le sirene d’allarme stanno risuonando non solo in città ma in tutto Israele.

Esplosioni sono state avvertite anche a Gerusalemme, la contraerea si è attivata.

Confermate dunque le anticipazioni dell'agenzia Bloomberg che citava un funzionario dell'amministrazione Usa, secondo il quale l'attacco sarebbe stato «imminente». Nello Stato ebraico, dopo i raid in Libano per decapitare i vertici di Hezbollah e uccidere il leader Nasrallah, culminati con una invasione “limitata” nel sud del Paese, è scattata massima allerta per le «conseguenze» minacciate da Teheran.

«Poco fa missili sono stati lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele», ha annunciato l'esercito israeliano dando istruzioni alla popolazione di seguire con precisione le istruzioni del fronte interno. «Entrate immediatamente nei rifugi non appena sentite le sirene», si legge nell'allarme dell'Idf.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ammesso che i prossimi saranno «giorni di grandi sfide». «Quello che vi chiedo – ha detto in un messaggio alla nazione – sono due cose: primo, di obbedire rigorosamente alle direttive dell'Home Front Command. Salva delle vite. E secondo, di restare uniti. Restiamo fermi insieme nei giorni difficili che ci attendono. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme vinceremo».

«Stiamo seguendo seriamente la minaccia di un attacco missilistico da parte dell'Iran contro Israele, potrebbe essere di vasta portata», aveva affermato il portavoce dell'Idf Daniel Hagari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata