Due potenti esplosioni hanno colpito una zona nelle vicinanze del cimitero dei martiri di Kerman, in Iran, dove si trova la tomba di Qassem Soleimani, il capo delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana, ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un'operazione degli Stati Uniti.

Secondo un primo bilancio sarebbero oltre 70 i morti e decine i feriti.

Le esplosioni sono avvenute mentre era in corso una cerimonia in ricordo di Soleimani.

Secondo l'agenzia Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione, si è trattato di un «attentato terroristico».

