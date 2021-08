Tentato attacco missilistico contro l'aeroporto di Kabul.

La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca che ha sottolineato che "le operazioni continuano senza interruzioni": lo ha reso noto in un comunicato Jen Psaki, portavoce del presidente Joe Biden.

"Il presidente è stato informato che le operazioni continuano ininterrotte all'aeroporto di Kabul e ha riconfermato l'ordine che i comandanti raddoppino gli sforzi per dare priorità e fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze a terra", si legge nella nota. Secondo i media Usa i razzi, almeno cinque, sono stati intercettati dal sistema anti-missili americano.

IL RAID – Intanto ieri, a due giorni dalla scadenza del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, un drone Usa ha colpito un'auto "con diversi kamikaze".

Secondo testimoni che hanno parlato alla Cnn, oltre ai terroristi sarebbero stati uccisi nel raid nove membri di una famiglia tra cui sei bambini, due dei quali di soli due anni.

"Le forze americane hanno condotto un raid di autodifesa contro un veicolo a Kabul, eliminando un'imminente minaccia dell'Isis-K all'aeroporto", ha spiegato il Pentagono, sottolineando di ritenere "che l'obiettivo sia stato colpito" e aggiungendo però di non avere indicazioni di vittime civili.

"Siamo a conoscenza delle informazioni su morti fra i civili in seguito al nostro raid a Kabul, in Afghanistan – fa sapere il Central Command -. Stiamo ancora valutando gli esiti del raid, che ha distrutto una minaccia imminente all'aeroporto. Sappiamo che ci sono state forti esplosioni in seguito alla distruzione del veicolo, il che indica la presenza di un grande ammontare di esplosivo che potrebbe aver causato le vittime. Saremmo molto rattristati da una potenziale perdita di vite innocenti".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata