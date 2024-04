Instagram, Whatsapp e Facebook, le app del mondo Meta, sono «down».

Secondo il sito Downdetector si è registrato un picco di malfunzionamenti dalle 20 non solo in Italia ma in varie parti del mondo.

L’app di messaggistica è bloccata. Quanto a Facebook e Instagram gli utenti riescono a caricare i contenuti ma il feed non si aggiorna.

