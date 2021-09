Inseguito dalla polizia per essersi sottratto a un controllo, un 39enne ha messo in atto un colpo di scena decisamente singolare. La storia, ricostruita dal Daily Mail, arriva dal Tennessee. Tyson G. era fermo in una piazzola di servizio quando gli agenti si sono avvicinati per una delle tante verifiche di routine. Ma lui – che era già stato arrestato per furto – ha messo in moto e si è allontanato in tutta fretta, con alle spalle la pattuglia che nel frattempo ha chiamato i rinforzi.

Nel corso dell’inseguimento, l’episodio inspiegabile: il 39enne si è evirato – non si sa bene con quale arma – e ha lanciato il suo membro fuori dal finestrino. A un certo punto si è anche fermato ed è sceso dalla macchina. Lì gli agenti hanno visto che era nudo e completamente ricoperto di sangue. Poi è risalito in macchina ed è ripartito.

Solo dopo diversi chilometri è stato bloccato grazie a dei chiodi sistemati sull’asfalto.

Portato in ospedale, ha detto che sentiva delle “voci” che gli hanno ordinato di agire in quel modo per salvare il mondo.

