E’ di almeno 30 persone morte e più di 70 disperse il drammatico bilancio (ancora non definitivo) delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale.

Sei abitazioni sono state letteralmente spazzate via da un fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. I dispersi stavano cercando di trovare rifugio sui tetti.

Da ore la pioggia ininterrotta sta devastando alcune aree della Germania: centinaia i casi di allagamenti, soprattutto in alcuni centri del Nordreno-Vestfalia.

Particolarmente colpita la località di Hagen, dove stando al portavoce della polizia la gente è "disperata" a causa dell'enorme quantità di acqua, che sta riempendo decine e decine di scantinati, i tipici "Keller" delle case in Germania.

Cento rifugiati hanno dovuto lasciare un centro di accoglienza in un edificio scolastico di Erkrath vicino a Duesseldorf. Centinaia di persone sono state prelevate e messe in salvo dalle loro case in barca, nella zona di Kordel, uno dei centri particolarmente colpiti dalle alluvioni. L'esercito è intervenuto per i soccorsi con 500 soldati in sei circoscrizioni.

Il maltempo non sembra voler dare tregua: secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime ore continueranno a cadere abbondanti piogge nella regione come nei Laender del Saarland e della Renania-Palatinato.

LE REAZIONI – La cancelliera Angela Merkel si è detta "sconvolta per la catastrofe" esprimendo cordoglio per le vittime e i dispersi e vicinanza ai loro familiari.

"Non abbiamo ancora un'immagine chiara di quante siano le vittime" e "si cercano dispersi con gli elicotteri", ha detto il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet: “La situazione è drammatica".

"L'Unione europea è pronta ad aiutare", le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

