E’ di quattro persone morte e più di 50 disperse il drammatico bilancio delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale.

Sei abitazioni sono state letteralmente spazzate via da un fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, ha detto un portavoce della polizia di Colonia. I dispersi stavano cercando di trovare rifugio sui tetti.

Da ore la pioggia ininterrotta sta devastando alcune aree della Germania: centinaia i casi di allagamenti, soprattutto in alcuni centri del Nordreno-Vestfalia.

Particolarmente colpita la località di Hagen, dove stando al portavoce della polizia la gente è "disperata" a causa dell'enorme quantità di acqua, che sta riempendo decine e decine di scantinati, i tipici "Keller" delle case in Germania.

Cento rifugiati hanno dovuto lasciare un centro di accoglienza in un edificio scolastico di Erkrath vicino a Duesseldorf. Il maltempo non sembra voler dare tregua: secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime ore continueranno a cadere abbondanti piogge nella regione come nei Laender del Saarland e della Renania-Palatinato.

(Unioneonline/D)

