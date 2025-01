Morti e feriti negli incendi che stanno bruciando attorno alla città di Los Angeles, con scene apocalittiche. Migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case e sono più di mille le abitazioni, i negozi, i ristoranti andati distrutti mentre le fiamme restano indomabili a causa della tempesta di vento più violenta dell'ultimo decennio.

La Casa Bianca comunica che il presidente americano Joe Biden ha annullato il suo viaggio in Italia previsto per oggi, mentre il Pentagono si sta mobilitando con l'invio di aerei militari. I C-130 del Pentagono saranno caricati di acqua e ritardanti di fiamma e potranno volare dove elicotteri e canadair non sono riusciti per via di vento e fumo. Rinforzi stanno arrivando dalla California del nord e dall'Arizona; i vigili di Los Angeles stanno richiamando personale in pensione, cosa che non succedeva da 19 anni.

Se il focolaio che preoccupava di più martedì sera si sviluppava sulle colline a picco sull'Oceano di Pacific Palisades, l'oasi vip a ovest della metropoli, ieri c’era anche quello attorno ad Altadena a tenere gli abitanti della contea più popolosa d'America sulle spine. Altri due roghi si sono accesi nella San Fernando Valley. Nella notte le autorità californiane hanno ordinato agli abitanti dello storico quartiere di Hollywood di evacuare la zona, dopo che è scoppiato un nuovo incendio a poche centinaia di metri da Hollywood Boulevard. «Minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legale di andare via subito. L'area è legalmente chiusa al pubblico», ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles pubblicando una mappa che mostra alcune sezioni del famoso quartiere del cinema.

Molti i divi di Hollywood che vivono in questo quartiere che offre privacy e viste mozzafiato: Adam Sandler, Bradley Cooper, Kate Hudson, Dr Dre, Tom Hanks. Billy Crystal e Paris Hilton, racconta la Bbc, sono tra le celebrità che hanno visto la loro megavilla ridotta in cenere.

La fuga dal quartiere dei vip non è facile: le strade che collegano le ville sono strette, tortuose e si inerpicano lungo i canyon avvolti dalle fiamme. L'unica arteria che permette di defluire verso ovest o verso Santa Monica, a sud, è la Pacific Coast Highway, che però si è subito intasata costringendo molti ad abbandonare l'auto e fuggire a piedi. I soccorritori hanno dovuto usare bulldozer per accatastare i veicoli ai lati dell'autostrada e aprirsi il cammino tra le case e i ristoranti che bruciano uno dopo l'altro.

A Hollywood sono stati rinviati i Critics Choice Awards, e così le premiere del biopic di Robbie Williams, Better Man, del film horror della Blumhouse, Wolf Man, e del film Unstoppable con Jennifer López. Anche il suo ex marito e produttore Ben Affleck ha dovuto lasciare la sua casa da scapolo. Divorati gli arbusti attorno alla Getty Villa, il museo che raccoglie parte della collezione d'arte della famiglia di petrolieri. Le scuole sono chiuse nelle aree colpite e circa 200mila persone sono senza luce: la corrente viene staccata per evitare che il vento faccia cadere i tralicci, provocando scintille.

