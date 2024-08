«Quattro militari italiani, impiegati nell'operazione Prima Parthica, a bordo in un Vtlm Lince, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale per cause ancora in corso di accertamento». Lo rende noto un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. Tre sono stati medicati e dimessi con prognosi di dieci giorni, per il quarto si sospetta una frattura e sono stati decisi accertamenti radiologici.

L'incidente è avvenuto sulla strada che collega Erbil, sede del contingente italiano, a Dohuk mentre i quattro militari tornavano da un'attività di servizio nella città di Alqosh. Il mezzo su cui viaggiavano si sarebbe ribaltato.

«I soldati italiani – è stato reso noto – sono stati prontamente soccorsi dai commilitoni presenti sul posto. Tre dei militari sono stati medicati presso il Role Medical Care di 2° livello statunitense di Erbil e dimessi con prognosi di dieci giorni, mentre il quarto militare è stato trasferimento presso il Role 3 di Baghdad per essere sottoposto ad esame radiologico per una sospetta frattura. Sono attualmente in atto le indagini di polizia giudiziaria per determinare le motivazioni dell'incidente. Tutte le attività in operazione sono svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) della Difesa».

La missione Prima Parthica «ha il compito di fornire consulenza e addestramento ai Peshmerga e alle Zeravani Forces, con l'obiettivo di renderle autonome per mantenere la pressione sul Daesh ed evitare che possa riorganizzarsi».

