Sono tre le vittime di un incidente avvenuto sulle Alpi svizzere, nel Canton Vallese. A perdere la vita, tre alpinisti: due belgi di 31 anni e un francese di 28. Questa mattina, dopo aver lasciato il rifugio dell’Arpitettaz, procedevano in cordata sulla Crete de Milon, poco prima della Tete de Milon, a 3.400 metri, quando sono precipitati. Due alpinisti del gruppo, che erano in un’altra cordata, hanno lanciato l’allame.

I soccorritori giunti sul posto in elicottero non hanno potuto far altro che constatare la morte dei tre alpinisti ed evacuare gli altri due. Ben equipaggiati, i tre non erano seguiti da guide alpine. La magistratura svizzera ha aperto un'inchiesta.

(Unioneonline/s.s.)

