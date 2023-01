Una vittima e 57 feriti: è il bilancio dell’incidente avvenuto sulla linea 3 della metropolitana di Città del Messico. Un convoglio ha urtato la parte posteriore di un treno che lo precedeva e che era fermo per motivi non precisati tra le stazioni di La Raza e Potrero, in un tunnel.

Sul posto sono intervenuti la Protezione civile, i Vigili del fuoco, gli uomini della Guardia nazionale e dell'esercito per evacuare i feriti e trasferirli gli ospedali. Quattro erano rimasti incastrati fra le lamiere e sono stati liberati con l'uso di una strumentazione particolare. Testimoni oculari hanno dichiarato che l'urto ha colto i passeggeri di sorpresa, decine hanno cominciato a urlare e a correre in preda al panico nella galleria immersa nel buio e in un denso fumo.

Questo incidente segue quello più grave avvenuto a maggio quando il crollo di un ponte sopraelevato della Linea 12 aveva provocato 26 morti e oltre 80 feriti.

