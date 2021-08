Due treni si sono scontrati in Repubblica Ceca e nell’incidente si registrano due morti.

La collisione è avvenuta nel villaggio di Milavce, nella parte ovest del Paese, questa mattina poco dopo le 8.

Decine sono i feriti (almeno 38 di cui 7 in condizioni gravi), sul posto sono intervenuti i soccorritori che recuperano le persone da trasportare in ospedale e quelle da far evacuare dai convogli.

L’anno scorso, sempre in Repubblica Ceca, tre persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite in due distinti incidenti ferroviari.

