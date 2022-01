Un incendio divampato nella notte in una casa di riposo di Moncada, in Spagna, ha provocato la morte di sei persone. Undici invece i feriti soccorsi e ricoverati in ospedale per intossicazione.

Il rogo si è registrato intorno alla mezzanotte. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno tratto in salvo 25 anziani.

Alla base di quanto accaduto, dai primi accertamenti, ci sarebbe un cortocircuito che ha colpito una delle apparecchiature mediche.

(Unioneonline/s.s.)

