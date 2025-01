«Il mio cuore è a Los Angeles». Così Elisabetta Canalis, la showgirl di Alghero, esprime la sua preoccupazione per la drammatica situazione che sta affrontando la città californiana, dove vive con la figlia Skyler Eva. Le fiamme, che hanno distrutto case, edifici pubblici e strade, non accennano a spegnersi e la preoccupazione tra i residenti cresce. «Io stessa, nel mio piccolo, ho messo a disposizione casa mia, ma c’è chi ha offerto ettari di terreno per mettere in salvo gli animali, e altri stanno aprendo le loro case».

Nonostante si trovi in Italia, Elisabetta non riesce a distaccarsi dalla situazione che minaccia la sua città adottiva. «So che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno, insieme ai miei animali, è pronto a partire se la situazione dovesse peggiorare», racconta sul suo profilo Instagram.

«L’ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio», ammette, mentre segue in ansia l’evolversi degli eventi. La showgirl, che ha condiviso immagini drammatiche di un paesaggio ridotto a «un deserto di fumo e silenzio», racconta di essere sconvolta dalle immagini delle fiamme che minacciano la sua abitazione. «Apro e chiudo le news, ma precipito in stati d’ansia quando vedo animali tratti in salvo e case, di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme», scrive Elisabetta.

(Unioneonline/v.f.)

