È stato ritrovato uno dei tre dispersi di cui non si avevano notizie da giovedì scorso quando il Colorado è stato devastato da una serie di incendi che hanno mandato in fumo quasi 2.500 ettari di vegetazione e distrutto case e negozi nella contea di Boulder. Mancano ancora all’appello due persone, una delle quali è una 91enne la cui famiglia era rimasta bloccata a causa dei roghi. L’anziana, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo Joe Pelle, difficilmente è riuscita a mettersi in salvo.

L’abbondante nevicata che si è registrata sull’area di Boulder ha contribuito alla messa sotto controllo delle fiamme. Ma è la neve ora a ostacolare le ricerche da parte dei soccorritori.

