E’ partito con una barca a remi dalle coste del Massachusetts, Stati Uniti. Obiettivo, attraversare in solitaria l’Atlantico e raggiungere Brest, località del Nord della Francia.

Ma da dieci giorni non ci sono più contatti tra Guirec Soudée, navigatore francese di 29 anni, e la sua equipe. “Per favore, lanciate un’occhiata dalla Stazione Spaziale Internazionale sull’Oceano, dalle parti delle Azzorre, se riuscite ad individuare un puntino rosa con la bandiera bretone”, è l’appello lanciato dal team del navigatore solitario, preoccupato per le sorti del 29enne.

L’auspicio è che sia solo un problema di comunicazione, ma dal 29 luglio nessuna imbarcazione lo ha incrociato. Per questo è scattato l’appello all’astronauta Thomas Pesquet, anch’egli francese, che da quattro mesi si trova sulla Stazione Spaziale in orbita terrestre circa 400 chilometri sopra al livello del mare.

L’astronauta nei giorni scorsi ha inviato alla base foto anche parecchio dettagliate di alcune città alpine e degli incendi in Turchia, per questo si spera possa avvistare la canoa del suo connazionale.

I firmatari dell’appello lanciato via Facebook soo Monique, gallina rossa con cui il navogatore ha attraversato l’Atlantico in barca a vela, e il suo cane Bosco.

"Si chiama Guirec Soudéè ed è pazzo quanto lei nella sua navicella spaziale – si legge nell’appello lanciato all’astronauta -, ma lui è su un piccolo vascello marino (e talvolta sottomarino). E’ certamente a nord-est di Flores (Azzorre) a circa 250 o 300 miglia nautiche. Se vede un puntino rosa con una bandiera bretone, è il nostro papà! Sogniamo di avere una sua foto. E se lei può aprire la finestra, gli lanci per favore un telefono satellitare, un caricabatteria solare, sarebbe un dono del cielo!”.

Soudée è partito il 15 giugno per arrivare, secondo previsioni, in Bretagna a fine agosto o inizi di settembre. Ma una tempesta a luglio ha distrutto i suoi strumenti elettronici. Per diversi giorni è riuscito a dare notizie comunicando via radio Vhf con i cargo che incrociava lungo la rotta, ma dal 29 luglio è silenzio. E non è stata più rilevata la sua posizione.

