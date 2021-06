La Russia ha registrato 546 morti per Covid nelle ultime 24 ore, il giorno prima erano 440.

Si tratta del numero di vittime giornaliere più alto dallo scorso 11 febbraio, secondo i dati forniti dal centro di crisi federale anti-coronavirus.

Il bilancio complessivo delle vittime del virus nel Paese raggiunge 130.347 persone. Il tasso di letalità preliminare sale al 2,44%.

Le nuove infezioni, sempre nelle 24 ore, sono state 16.715 rispetto ai 17.378 casi registrati un giorno prima.

La Russia è dunque nel pieno della terza ondata, e al centro c’è Mosca, con 6.555 nuovi casi e 86 morti nelle ultime 24 ore, un dato record dall’inizio della pandemia.

Una situazione che ha costretto lo stesso Vladimir Putin a scendere in campo per avvertire che i numeri della pandemia in diverse Regioni sono in forte peggioramento. Le autorità iniziano ora a promuovere la campagna vaccinale per arginare la crescita dei contagi.

"Purtroppo la minaccia del coronavirus non si è ancora ritirata. Come sapete, questa situazione è addirittura peggiorata in un certo numero di regioni", ha affermato il presidente russo.

