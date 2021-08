Oltre ottomila (precisamente 8.646) nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Israele: è il dato record negli ultimi sei mesi, ovvero da febbraio scorso.

Lo indicano i numeri diffusi dal ministero della Sanità, che registrano su circa 143mila tamponi un tasso di positività al 6,2% (percentuale record).

È invece in leggera flessione il numero dei malati gravi, anche se i casi attivi restano oltre 50mila, a causa della diffusione della variante Delta.

La situazione nel Paese rimane dunque problematica, nonostante a oggi siano oltre un milione gli israeliani che si sono vaccinati con la terza dose.

Quest’ultima campagna di immunizzazione, iniziata lo scorso 30 luglio per gli over 60 che hanno ricevuto le prime due dosi otto mesi fa, procede in modo accelerato.

Sembra che a pesare adesso sul boom di nuovi casi siano soprattutto i giovani che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino e che, secondo il premier Naftali Bennett, “resistono a tutti gli appelli”.

