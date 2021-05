L'India ha riportato oggi oltre 400mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un record mondiale.

Lo ha reso noto il Ministero della Salute del Paese asiatico.

Nel dettaglio, sono stati segnalati 401.993 nuovi contagi in un solo giorno, portando il totale a oltre 19,1 milioni.

Il numero di morti nelle ultime 24 ore è stato di 3.523, per un totale di 211.853 da inizio pandemia.

La situazione è drammatica: negli ultimi giorni ex sale per matrimoni sono state riconvertite in reparti Covid perché negli ospedali, soprattutto nelle grandi città come Nuova Delhi, i posti letto sono tutti occupati.

I forni crematori lavorano senza sosta ma vista l'impennata del numero dei decessi, alcuni corpi vengono bruciati anche per strada e inizia a scarseggiare la legna per le pire funerarie.

Visto l’incremento esponenziale dei casi, giovedì il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato in India e Bangladesh.

