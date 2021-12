La variante Omicron fa schizzare verso l’alto la curva dei contagi in tutta Europa.

Record su record, non solo in Italia. Nel giorno di Natale la Francia per la prima volta da inizio pandemia ha superato i 100mila nuovi casi giornalieri, riferiscono le autorità sanitarie transalpine.

Sono per la precisione 104.611 i contagi rilevati in 24 ore secondo i dati pubblicati dall’agenzia di salute pubblica francese. Un dato senza precedenti, con un raddoppio dei contagi nel giro di tre settimane, se si considera che la soglia dei 50mila casi era stata superata il 4 dicembre.

Le vittime in 24 ore sono invece 84, oltre 95mila i decessi da inizio pandemia. Inizia invece a farsi preoccupante la situazione nei reparti di terapia intensiva: sono 3.282 i pazienti in rianimazione, praticamente il triplo di quelli che abbiamo in Italia.

