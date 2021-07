Chi entra in contatto con un positivo al Covid ma si è vaccinato non dovrà più essere sottoposto all’isolamento.

Lo ha disposto il ministero della Sanità francese, ufficializzando quanto era stato annunciato la settimana scorsa: "Chiunque abbia una vaccinazione completa da almeno 7 giorni non è più tenuto a rispettare la quarantena", precisa la Direzione generale (Dgs).

Dalla misura sono escluse solo le persone immunodepresse in forma grave.

Nel Paese d’Oltralpe un francese su due è completamente vaccinato contro il Covid-19, con due dosi o con una sola se si tratta di guariti o di chi ha ricevuto l'iniezione monodose di Johnson&Johnson, stando ai dati della Direzione generale della Salute.

Sono 40.719.515 le persone vaccinate con la prima dose, cioè il 60,4% della popolazione totale, e 34.026.476 le persone completamente coperte, pari al 50,5% della popolazione.

Il livello è ancora lontano dalla soglia di immunità collettiva stimata in Francia a circa il 90%, soprattutto per far fronte alla contagiosa variante Delta.

