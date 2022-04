In Germania è bufera su Anne Spiegel, ministro della Famiglia del governo Scholz. Il motivo? Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi dalla Bild la 41enne, esponente dei Verdi, nell’estate del 2021, quando era assessore della Renania Palatinato, sarebbe partita per una vacanza in Francia assieme al marito e ai quattro figli, nonostante il suo land e il sud della Germania fossero sconvolti dalle alluvioni, che portarono morte e devastazione.

Non solo: a differenza di quanto da lei stessa dichiarato, mentre era in ferie non partecipò nemmeno alle riunioni di gabinetto in videocollegamento.

Quanto basta per far insorgere l’opposizione, che dopo le rivelazioni ha iniziato a pretendere a gran voce le sue dimissioni.

Dal canto proprio, Spiegel ha cercato di difendersi, spiegando che la decisione di andare in ferie per un mese è stata per lei quasi “obbligata” a causa delle condizioni di salute del marito, reduce da un ictus e dunque bisognoso di riposo.

Una giustificazione che non ha, però, affatto calmato le acque della polemica. Per questo, in queste ore, la titolare della Famiglia si è detta pronta a fare un passo indietro, rimettendo il suo mandato ministeriale.

(Unioneonline/l.f.)

