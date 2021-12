Pugno durissimo dell’Austria contro i no vax.

Il disegno di legge per l'obbligo vaccinale, che entrerà in vigore a febbraio, prevede che ogni tre mesi gli anti-vaccinisti riceveranno un invito dal ministero della Sanità a farsi immunizzare.

Se non lo faranno scatterà ogni volta una multa da 600 euro, che diventa una super-ammenda da 3.600 euro per chi non la paga entro i termini stabiliti. Sono esentati dall'obbligo bambini sotto i 14 anni, donne incinte, chi è guarito da meno di 180 giorni e altre persone che non possono essere vaccinate per motivi medici.

Le donne che hanno partorito e i ragazzi che compiono 14 anni hanno un mese di tempo per ricevere la prima dose.

L’Austria è stato il primo Paese dell’Unione europea a introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il Covid: una decisione che nei giorni scorsi ha scatenato proteste in diverse città.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata