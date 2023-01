Il suo corpo carbonizzato era stato trovato all’interno della sua auto a Embu das Artes, cittadina alle porte di San Paolo, in Brasile.

Per l’omicidio di Antonio Maiorano, l’imprenditore italo-brasiliano di 41 anni scomparso qualche giorno fa e ritrovato morto a bordo del suo veicolo dato alle fiamme, la squadra omicidi di San Paolo ha arrestato una donna. Si tratta di un'ex lavoratrice dell’impresa di Maiorano, che avrebbe sempre lavorato presso di lui senza contratto.

«Il litigio potrebbe essere legato a questioni di lavoro», ha spiegato il commissario di Polizia, Alfredo Jang, alla stampa. Per il caso c'è anche un secondo mandato d'arresto, ancora non eseguito, spiccato per il compagno della donna arrestata.

Le Forze dell’ordine – che non hanno divulgato i nomi degli indagati – sono al lavoro per fare piena luce sull’omicidio e per ora non escludono nessuna pista.

