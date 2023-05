Il tuffo in mare e poi il malore fatale.

Vittima della tragedia un turista italiano, Marco Nastasi, in vacanza a Rio de Janeiro, in Brasile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – una volta in acqua – non sarebbe più riuscito a tornare verso la riva a causa delle forti correnti.

Soccorso immediatamente in elicottero e trasportato in ospedale, è morto per un arresto cardiaco mentre era in ambulanza. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nastasi, nato in Italia e vissuto in Colombia, si stava godendo una vacanza. Formalmente residente a Mezzolombardo, in Trentino Alto Adige, gestiva una società di investimenti a Medellin.

In questi giorni le acque del litorale carioca sono agitate, a tal punto che la Marina militare aveva emesso un’allerta, valida sino a oggi.

