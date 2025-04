Il neo eletto capo di governo in Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, è a Copenaghen per la sua prima visita ufficiale in Danimarca dalla sua entrata in carica.

Oggi ha incontrato la premier danese Mette Fredriksen con cui ha parlato della situazione di sicurezza sull'isola artica che rimane tuttora tesa in se guito alle dichiarazioni fatte dal presidente americano Donald Trump, che più volte ha parlato delle mire di «annessione» del vasto territorio agli Stati Un iti.

«Non si può avere un partner se non c'è rispetto reciproco. Non saremo mai una proprietà che può essere comprata da chiunque», ha dichiarato Nielsen.

Nel corso della visita, quasi in risposta alle dichiarazioni di Trump, lo stesso Nielsen ha anche spiegato che la Groenlandia sta lavorando per «rafforzare e modernizzare le sue relazioni con la Danimarca», un'intenzione consolidata proprio dalla «retorica irrispettosa» dell'amministrazione statunitense.

«Siamo in una situazione di politica estera che ci impone di avvicinarci», ha dichiarato il nuovo primo ministro dell'isola artica in conferenza stampa congiunta con la sua omologa danese Frederiksen.

Nielsen ha aggiunto che la Groenlandia «non è una proprietà in vendita», ma che la regione è pronta per una partnership solida con gli Usa, anche se c'è bisogno di «rispetto reciproco».

(Unioneonline)

