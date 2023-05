È diventata virale sul web un’immagine del Pentagono in fiamme, con una grande nuvola nera che si leva sopra il quartier generale del Dipartimento della difesa Usa che si trova in Virginia.

La foto, generata con molta probabilità dall'intelligenza artificiale e diffusa da un account Twitter (verificato con spunta blu) che promuove la teoria cospirativa QAnon, ha causato un leggero calo a Wall Street per una decina di minuti.

L'S&P 500 è sceso dello 0,26 percento, ma si è rapidamente ripreso una volta dimostrato che l'immagine del Pentagono era falsa.

La Difesa Usa è stata costretta a smentire: «Possiamo confermare che si tratta di una notizia falsa e che il Pentagono non è stato attaccato oggi», ha detto un portavoce. Anche i vigili del fuoco di Arlington, in Virginia, hanno reagito, assicurando sui social media che non si sono verificate esplosioni o incidenti al Pentagono o nelle vicinanze.

