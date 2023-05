Geoffrey Hinton, 75 anni, considerato il "padrino dell'Intelligenza artificiale", ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi dell'intelligenza artificiale (IA).

«Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli», ha detto in un tweet dopo che ieri il New York Times ha dato la notizia. «Google ha agito in modo molto responsabile», aggiunge lo scienziato informatico.

ll lavoro pionieristico di Hinton sulle reti neurali ha modellato i sistemi di IA che alimentano molti dei prodotti odierni. «In questo momento, non sono più intelligenti di noi, per quanto ne so. Ma penso che presto potrebbero esserlo», ha spiegato Hinton.

Hinton ha lavoratoin Google per un decennio nello sviluppo dell'IA del gigante tecnologico, aspetto su cui ha iniziato però a nutrire forti preoccupazioni, sia con riferimento alla tecnologia sia al suo ruolo nel farla progredire.

«Mi consolo con la solita scusa: se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun altro», ha detto Hinton al New York Times.

Lo psicologo cognitivo e scienziato informatico britannico-canadese ha dichiarato alla Bbc che il chatbot potrebbe presto superare il livello di informazioni di un cervello umano.

«In questo momento, quello che stiamo vedendo è che cose come GPT-4 oscurano una persona nella quantità di conoscenza generale che ha e la oscura di gran lunga. In termini di ragionamento, non è così buono, ma fa già un semplice ragionamento. E dato il ritmo dei progressi, ci aspettiamo che le cose migliorino abbastanza velocemente. Quindi dobbiamo preoccuparcene», ha spiegato alla Bbc.

