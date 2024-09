«Ora basta». È l'appello rivolto a Donald Trump e J.D. Vance dal padre del bambino di 11 anni ucciso a Springfield, in Ohio, quando il minivan di un migrante si è scontrato con uno scuolabus.

Nathan Clark chiede all'ex presidente e al suo vice di non usare più la storia di suo figlio per motivi politici e per seminare odio a spese di suo figlio. Trump ha fatto riferimento all'incidente durante il dibattito con Kamala Harris parlando dell'invasione dei migranti.

«Guardate a Springfield, Ohio. Guardate ad Aurora Colorado. Stanno conquistando le città. Stanno prendendo il controllo degli edifici. Queste sono le persone», che Joe Biden e Harris «hanno portato nel nostro Paese. Sono pericolosi», ha detto Trump nel corso del faccia a faccia.

