Il Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyn Bertozzi, Mortem Meldal e Barry Sharpless per lo sviluppo di tecniche per ingegnerizzare le molecole biologiche.

Barry Sharpless e Morten Meldal hanno gettato le basi, circa 20 anni fa, per una forma funzionale di chimica - la “chimica a scatto” - in cui i blocchi di molecole si uniscono in modo rapido ed efficiente.

Questo tipo di chimica, che consiste nella possibilità di unire le molecole in modo più efficiente e nello stesso tempo più semplice, è una tecnica che, grazie a Bertozzi, è stata applicata anche alle molecole biologiche, negli organismi viventi.

Tante le applicazioni, comprese quelle relative alla chimica verde e a terapie ad alta precisione contro i tumori.

(Unioneonline/v.l.)

