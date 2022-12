Il Papa emerito Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili.

«La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri», spiegano fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae, dove si trova Ratzinger.

Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

Nel frattempo, dopo l’invito di Papa Benedetto nel corso dell’udienza generale di ieri mattina a pregare per lui, si levano in tutto il mondo dalla comunità cristiana appelli a «stringersi in preghiera attorno a Papa Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate, a motivo dell'avanzare dell'età».

Le condizioni del Papa emerito, nato il 16 aprile 1927, erano precipitate già nei giorni precedenti al Natale, quando aveva iniziato ad accusare "problemi respiratori".

Benedetto XVI ha trascorso il Natale all'ex monastero Mater Ecclesiae dove per lui è stata officiata una messa. Al suo fianco anche in queste ore c’è il fidato padre Georg Gaenswein, rientrato in fretta da un breve periodo di congedo che aveva preso per salutare la famiglia per le festività natalizie.

