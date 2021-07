Mea culpa del premier olandese Mark Rutte per l’aumento dei contagi da Covid nei Paesi Bassi.

"Quello che pensavamo fosse possibile in realtà non lo era”, ha detto il primo ministro in merito alle riaperture soprattutto di discoteche e night club.

Rutte a fine giugno, assieme al ministro della Sanità, ha autorizzato la riapertura di molte attività. Decisione che si è rivelata a suo stesso dire intempestiva alla luce della forte ripresa dei contagi che si sta registrando negli ultimi giorni.

Sabato scorso è stato raggiunto il picco di nuovi casi dallo scorso Natale, oltre 10mila, mentre ieri ad Amsterdam c’è stato il più alto numero di contagi degli ultimi due mesi.

A sole due settimane dalla riapertura, richiudono in Olanda nightclub e discoteche. Sono state anche reintrodotte misure restrittive sullo svolgimento e sulla partecipazione del pubblico a manifestazioni come festival musicali e altri eventi pubblici tipicamente estivi.

