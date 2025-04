Polemiche negli Usa per il post pubblicato sui social dalla deputata Taylor Greene, repubblicana e sostenitrice del presidente Donald Trump, dopo la morte di Papa Francesco.

«Oggi ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale. Il male viene sconfitto per mano di Dio», il messaggio scritto su X dalla parlamentare americana.

Un post – che ha dato voce al mondo Maga (Make America Great Again) di estrema destra in disaccordo con Francesco su temi come l'immigrazione. Centinaia le proteste da parte dei follower della deputata, che si professa cristiana.

