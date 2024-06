La giudice del tribunale del territorio americano di Saipan, Ramona Manglona, ha accettato il patteggiamento per Julian Assange. Il fondatore di Wikileaks è un uomo libero dopo un calvario giudiziario durato 14 anni. Il giornalista è già partito per l'Australia, dove lo aspettano la moglie Stella e i suoi due figli.

Il suo avvocato, Jennifer Robinson, ha definito quella di oggi come una «giornata storica che pone fine a 14 anni di battaglie legali».

Assange non potrà tornare negli Stati Uniti a meno che non gli venga concesso il permesso, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia americano dopo il patteggiamento e la messa in libertà. «In conformità con l'accordo di dichiarazione di colpevolezza, ad Assange è vietato tornare negli Usa senza autorizzazione», ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata mentre il 52enne australiano è in volo per Canberra.

