Il magistrato della corte distrettuale di Islamabad ha espresso parere favorevole all’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne morta a Novellara e secondo la Procura di Reggio Emilia uccisa proprio dal genitore e da altri quattro familiari perché si era opposta a un matrimonio combinato.

Il giudice ha espresso parere favorevole all’estradizione, rigettando l’istanza di rilascio su cauzione avanzata dal legale di Abbas. L’uomo, ha disposto il magistrato, deve restare a disposizione delle autorità italiane nel carcere di Adyala per il collegamento in videoconferenza con le udienze in corso in Italia.

Abbas può presentare ricorso all’Alta Corte di Islamabad e comunque all’appello manca il parere più importante sull’estradizione: quello del governo pakistano, tra Italia e Pakistan non ci sono accordi bilaterali in merito.

Shabbar Abbas è imputato nel processo in corso a Reggio Emilia davanti alla corte d'Assise per l'omicidio della figlia 18enne Saman, assieme alla moglie Nazia (ancora latitante), allo zio Danish Hasnain e ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq: questi ultimi tre tutti arrestati e in carcere in Italia.

(Unioneonline/L)

