Duro attacco contro Pina Picierno, vicepresidente Pd del Parlamento europeo, da parte del giornalista russo Vladimir Solovyev, amico di Vladimir Putin e propagandista, dopo che la sua presenza nella trasmissione Rai di Massimo Giletti “Lo stato delle cose” è stata cancellata.

Picierno aveva lanciato un appello al direttore di rete e alla commissione di Vigilanza, poi anche i membri dem della Commissione di Vigilanza hanno rivolto un’interrogazione urgente all’amministratore delegato e al presidente Rai. Alla fine era stata decisa l’esclusione di Solovyev: «Ringrazio i vertici Rai e i deputati del Pd in Commissione di Vigilanza Rai per aver evitato di dare voce ad uno dei peggiori propagandisti putiniani – aveva commentato Picierno -. La libertà di stampa o di parola non c'entra nulla, Vladimir Solovyev è il megafono di Putin sulla tv Rossija 1 non è un giornalista. Vorrei ricordare che questo signore all'indomani dell'invasione dell'Ucraina diffondeva video in cui dimostrava che la Russia avrebbe potuto colpire in pochi minuti con bombe nucleari le principali capitali europee. È nella lista dei sanzionati dell'Unione Europea e la Guardia di Finanza gli ha sequestrato due ville sul lago di Como, entrambe furono scoperte dalla fondazione anticorruzione di Alex Navalny che fu arrestato per questo nel 2019. Invitarlo sulla nostra tv di Stato, oltre a configurarsi come una violazione delle sanzioni, sarebbe stato uno schiaffo a piene mani a coloro che anche in Russia lottano per la libertà».

«La sua bocca puzza di tirannia», la insulta Solovjev sull’emittente russa Rossija 1: «Ecco cosa devi capire, miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea». E poi, in italiano: «Ma va’, idiota patentata». «Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Donald Trump che sostiene che voi europei siete dei bugiardi? – continua in russo – Cosa dici al cyberking americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è “pazzesca” (in italiano, ndr)? Siete impazziti? Vergogna della razza umana». E di nuovo in italiano: «Ecco chi sei. E notate: si intromettono negli affari del giornalismo italiano, ma hanno paura di intromettersi nelle elezioni romene».

«Solidarietà alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, bersaglio di inaccettabili attacchi – è il messaggio di solidarietà a Picierno dell’Europarlamento -. Il Parlamento sostiene fermamente la democrazia e la libertà di espressione, e si oppone a tutte le forme di incitamento all'odio».

