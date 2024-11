Non avrebbe mai immaginato che la sua banana, venduta per 25 centesimi di dollaro, sarebbe stata rivenduta al prezzo da capogiro di 6,2 milioni.

Il New York Times ha cercato e trovato il fruttivendolo che ha venduto la banana diventata protagonista di “Comedian”, l’opera concettuale di Maurizio Cattelan battuta all’asta da Sotheby’s e acquistata a 6,2 milioni dal collezionista cinese Justin Sun.

Si chiama Shah Alam, è di origine bengalese e lavora da un fruttivendolo dove vende banane a 35 centesimi l’una, o quattro per un dollaro. Il chiosco di frutta si trova nell’Upper East Side di Manhattan, New York, a due passi da Central Park e dai musei più conosciuti del mondo. Si trova appena fuori dall’ingresso della casa d’aste Sotheby’s, ed è un dettaglio fondamentale. Perché proprio lì un funzionario della casa d’aste ha acquistato la banana per cambiare quelle marcite in modo da batterla poi all’ultima asta.

Alam ha 74 anni, mercoledì 20 novembre ha venduto la banana che pochi giorni dopo sarebbe stata acquistata a 6,2 milioni di euro. E quando ha scoperto che dal suo chioschetto è partita la banana protagonista di una storia virale che evidenzia tutta l’assurdità dell’arte è scoppiato in lacrime. «Sono un uomo povero, non ho mai avuto denaro, come hanno potuto vendere una banana a quel prezzo? Mi bastava una parte minima di quei soldi per cambiare la mia vita»

L’uomo, rimasto vedovo, si è trasferito dal Bangladesh a New York per stare vicino a sua figlia. Vive al piano seminterrato di un edificio del Bronx, con altri cinque uomini, dove paga 500 dollari al mese d’affitto. «Lavoro 12 ore al giorno per quattro giorni alla settimana, mi pagano 12 dollari all’ora. Una piccola parte di quei soldi mi avrebbe cambiato la vita».

