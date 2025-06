Un cambio di regime in Iran sarebbe «inaccettabile» e l'assassinio della Guida suprema del Paese, Ali Khamenei, «aprirebbe il vaso di Pandora»: lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a Sky News.

La Russia reagirebbe «molto negativamente» se l'ayatollah Khamenei venisse ucciso, ha sottolineato Peskov.

«La situazione è estremamente tesa e pericolosa non solo per la regione, ma a livello globale», ha aggiunto il portavoce, come riporta oggi Sky News sul suo sito web.

Queste parole sono una risposta all’ipotesi di di intervento Usa nel conflitto, sulla quale Trump continua a non dare puti di riferimento agli osservatori, e alle dichiarazioni del governo di Tel Aviv che aveva annunciato la possibilità di eliminazione diretta dell'ayatollah.

Intanto nella notte un missile iraniano ha centrato una zona residenziale a Beer Sheva, nel sud di Israele.

