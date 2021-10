Inizia il countdown per il lancio del volo spaziale di New Shepard, in programma per il 12 ottobre. Lo ha annunciato Blue Origin, la società di Jeff Bezos, già andata in orbita lo scorso luglio.

Tra i fortunati passeggeri che potranno fare i “turisti” nello spazio c’è anche William Shatner, attore canadese che ha interpretato il Capitano Kirk nella serie televisiva Star Trek. Con lui ci saranno il co-fondatore di Planet Labs, Chris Boshuizen, e il co-fondatore di Meditata Glen de Vries.

A 90 anni così William Shatner potrà coronare il suo sogno. "È da molto tempo che sento parlare di spazio ormai. Questa sarà l'occasione per vederlo. Che miracolo", commenta in un comunicato.

L’attore, diventerà così il più anziano di sempre a salire in orbita, il record appartiene a Wally Funk, 82 anni. Il volo civile della capsula New Shepard, fa sapere il magazine Tmz, durerà 15 minuti circa.

