«Voglio tranquillizzare tutti, pensate in positivo. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento di sempre».

Dopo la notizia del nuovo ricovero, la leggenda del calcio Pelè, che dallo scorso anno lotta contro un tumore all'intestino, invia un messaggio di rassicurazioni a tutti i suoi fan.

Il campione, secondo "Folha de Sao Paulo”, pochi giorni fa è stato trasferito nel reparto per le cure palliative dell'ospedale Albert Einstein perché non risponderebbe alle terapie chemioterapiche.

Le cure a cui è sottoposto l’82enne - tre volte vincitore della Coppa Rimet, quindi dei Mondiali, nel 1958, 1962 e 1970 - non starebbero ormai dando risultati e le metastasi avrebbero aggredito anche i polmoni e il fegato. Un peggioramento che avrebbe indotto i sanitari a sottoporre l'ex campione soltanto a cure palliative che servono per alleviare il dolore e sopperire alla mancanza di aria e che vengono somministrate a pazienti per i quali non sarebbe prevista una lunga aspettativa di vita. Due giorni fa il bollettino medico dell'ospedale parlava di una infezione respiratoria trattata con antibiotici. Pelè, attraverso i suoi profili social, aveva parlato di una "visita mensile".

Ora il nuovo messaggio: «Voglio ringraziare tutti gli infermieri e l'equipe medica per lo zelo con cui mi seguono. Ho molta fede in Dio, e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che proviene da tutto il mondo, mi mantiene pieno di energia. E mi fa assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!».

Tantissimi i messaggi di sostegno. Da quello del francese Kylian Mbappè, a quello dell'inglese Harry Kane che definisce Pelè «un giocatore e una persona incredibile: un'ispirazione per tutti i calciatori. Gli auguriamo ogni bene», dai messaggi di Neymar («Forza Pelè, preghiamo per la tua salute»), Vinicius Junior e Rodrygo fino a quello del ct brasiliano Tite: «Gli auguro tanta salute, lui è il nostro maggior rappresentante: è un extraterrestre fattosi terrestre. I nostri sentimenti sono per lui».

